Apple stellt neuen HomePod vor – kostet 349 Euro

Apple hat heute den HomePod (2. Generation) angekündigt. Das ist ein Smart Speaker, den manche bereits totgeglaubt hatten.

Der HomePod wird über Siri gesteuert und bietet eine Raumerkennung sowie Computational Audio. Er unterstützt Tracks mit 3D-Audio. Der HomePod ist erhältlich in Weiß und Schwarz, aka „Mitternacht“. Wie bereits vom Vorgängermodell bekannt, ist er mit einem transparenten Netzgewebe und einer Touch-Oberfläche mit Hintergrundbeleuchtung ausgestattet.

Der neue Apple HomePod ist ein Matter-Hub

Und natürlich ist auch Unterstützung für Matter an Bord. Matter ist ein neuer Interoperabilitätsstandard für Smart Home, ein Open-Source-Protokoll, das definiert, wie Geräte miteinander kommunizieren und zusammenarbeiten können. Der HomePod kann sich mit Matter kompatiblem Zubehör verbinden und es steuern und funktioniert dabei als zentraler Home Hub.

User haben laut Apple ab sofort neue Möglichkeiten, um alltägliche Aufgaben per Sprache zu erledigen und ihr Smart Home zu steuern. Sie können Smart Home Automationen mit Siri erstellen, sich benachrichtigen lassen, wenn in ihrem Zuhause ein Rauch- oder Kohlenmonoxidalarm ausgelöst wird, und die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in einem Raum überprüfen.

Der neue HomePod kann ab sofort online und in der Apple Store App bestellt werden und soll ab Freitag, 3. Februar 2023 erhältlich sein.

Kostenpunkt? 349 Euro.

-->