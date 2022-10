Neu bei Telegram: Zahlen, um einen Beitrag sehen zu können

Telegram hat letztes Jahr bestätigt, dass man ab 2022 endlich Geld verdienen will und im Sommer haben wir dann den Startschuss für Telegram Premium gesehen.

Doch das war nur der Anfang, denn Telegram testet noch eine Neuerung in der App: Zahlen, um einen Beitrag sehen zu können. Ein Absender kann zum Beispiel einen Betrag von 1 Dollar aufrufen, damit man einen bestimmten Post sehen kann.

Telegram is testing pay to view posts?! pic.twitter.com/ZDI5xUpBkR — Matt Navarra (@MattNavarra) October 27, 2022

Momentan befindet sich diese Neuerung noch in der Testphase und sie nutzt wohl ein eigenes Zahlungssystem, auch in der iOS-App. Telegram muss also schauen, dass man nicht aus dem App Store fliegt, dürfte sich da aber sicher noch anpassen.

Die Idee ist nicht neu, bei YouTube kann man exklusive Beiträge für Mitglieder des Kanals erstellen und bei Twitter gibt es die Super Follower. Große Channels haben so eine weitere Einnahmequelle und Telegram kann einen Anteil davon verlangen.

