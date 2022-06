Über 5 Euro pro Monat: Telegram Premium startet

Telegram wird kostenpflichtig, das ist seit Anfang 2021 bekannt. Allerdings werden nicht alle Funktionen kostenpflichtig, man packt nur einen Teil in Telegram Premium – ein neues Abo für den Dienst. Und wie erwartet geht es jetzt auch offiziell los.

Telegram Premium ist nicht günstig

Mit 5,49 Euro ist Telegram Premium nicht gerade günstig, über 65 Euro für einen normalen Messenger sind jedenfalls ungewöhnlich in der heutigen Zeit. Liegt aber auch daran, dass sich solche Messenger in der Regel nicht mit Abos finanzieren.

Doch Telegram möchte genau das versuchen, denn so langsam muss man auch mal Geld verdienen. Die kostenlose Version wird übrigens weiter neue Funktionen bekommen, aber eben nicht mehr alle (oder manche Funktionen etwas später).

Das steckt in Telegram Premium

Doch was bekommt man für die monatliche Grundgebühr bei Telegram? Uploads können jetzt 4 statt 2 GB groß sein, Downloads sind schneller, das Limit für Chats, Links, favorisierte Sticker und mehr wird verdoppelt und es gibt exklusive Icons:

Außerdem bekommt ihr ein Premium-Badge im Chat, animierte Profilbilder, ein besseres Chat-Management, exklusive Reaktionen auf Nachrichten, exklusive Sticker und es wird euch keine Werbung in öffentlichen Kanälen angezeigt.

In diesem Blogeintrag von Telegram findet ihr alle Details mit Animationen. Doch die wichtigste „Funktion“ ist laut den Entwicklern der Support. Wenn man nicht bald ein bisschen Geld mit Telegram verdient, dann könnten Investoren ungeduldig werden.

Telegram wird es nicht leicht haben

Laut Telegram wird der Dienst von 700 Millionen Menschen aktiv im Monat genutzt und man hofft natürlich, dass ein paar davon Telegram Premium buchen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass man mit diesem Schritt einige Nutzer verärgert.

Ich mag es, wenn ein Dienst etwas kostet und nicht ich und meine Daten am Ende das Produkt sind. Allerdings muss ich auch gestehen, dass 5,49 Euro für einen Messenger ungewöhnlich hoch für mich wären. Liegt aber eben auch daran, dass man es nicht gewohnt ist, dass man für einen Messenger ein Abo abschließt.

Muss man ja aber auch nicht, wer die ganzen Funktionen nicht benötigt, der wird weiter zufrieden sein. Und ich finde, dass sich Telegram zurückhält. Mal schauen, ob das so bleibt und ob in Zukunft vielleicht auch Funktionen in Telegram Premium landen, die schon essenzieller sind. Nutzt ihr Telegram und bucht ihr das Abo?

