Neues Oppo-Smartphone bringt eine Besonderheit mit

Oppo wird diese Woche eine neue Reno-Reihe in China vorstellen, das Reno 7 steht an. Ja, das Reno 6 ist noch nicht so alt, aber das gilt nur für China. Falls die Reihe zu uns kommt, wovon ich durchaus ausgehe, dann wird das sicher 2022 passieren.

Und wie das bei Herstellern aus China so ist, teilen sie vor der Ankündigung viele Details über Weibo, die Präsentation ist dann oft nur noch Formsache, bei der man den finalen Preis kommuniziert. Beim Reno 7 gibt es eine Weltneuheit, so Oppo.

-->

Wie ihr auf dem Beitragsbild erkennen könnt, nutzt man den dicken Kamerabuckel, den in der heutigen Zeit fast alle Smartphones haben, für eine Benachrichtigungs-LED. Das ist doch mal eine kreative Idee, mal schauen, wie das umgesetzt wurde.

Google Pixel 6a soll das kompakteste Modell der Reihe werden Mit dem Google Pixel 6 Pro überzeugte Google viele Tester, unter anderem auch uns, aber es ist mit fast 9 mm Dicke und 6,7 Zoll ein großer Bolide. Und auch das Google Pixel 6 hat uns überzeugt, doch auch das…22. November 2021 JETZT LESEN →

-->