Oppo Reno 6 für Deutschland angekündigt

Oppo hat im August bestätigt, dass man neue Reno-Modelle für Deutschland plant und heute hat man eines davon angekündigt: Das Oppo Reno 6 5G. Ja, auch 2021 gibt es weiterhin Android-Hersteller, die das 5G am Ende nicht weglassen können.

Und bevor die Frage kommt (einige haben die Ankündigung der neuen Reno-Reihe in China sicher schon verfolgt): Es gibt noch keine Details zum Oppo Reno 6 Pro. Es wäre also gut möglich, dass man in Deutschland nur das Oppo Reno 6 verkauft.

Oppo Reno 6 eine gute Wahl?

Die UVP für das Oppo Reno 6 liegt bei 499 Euro und der Verkauft wird noch heute in der Farbe „Stellar Black“ starten. Oppo hat sich also für die schlichte Version in Deutschland entschieden, es gibt in China auch eine blau-glitzernde Version.

Eckdaten? 6,43 Zoll OLED mit 90 Hz, MediaTek Dimensity 900, 8 GB RAM, 128 GB Speicher (UFS 2.1), 4300 mAh, Triple-Kamera mit 64 MP Hauptkamera und eine IP54-Zertifizierung. Das Oppo Reno 6 wird mit ColorOS 11.3 ausgeliefert.

Die Ausstattung klingt nicht schlecht, aber bei der Schwestermarke gibt es seit ein paar Wochen das OnePlus Nord 2 und das dürfte mit Blick auf das Datenblatt die günstigere und bessere Alternative sein – vor allem mit dem besseren SoC.

