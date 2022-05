Rätselraten um nächstes PlayStation Event

Sony hatte (meiner Meinung nach) eines der stärksten Quartale in Q1 2022, wenn es um das Lineup für die PlayStation geht. Doch aktuell ist es etwas ruhiger und es sieht auch nicht so aus, als ob in den nächsten Wochen ein Blockbuster kommt.

Das nächste PlayStation Event…

Hinzu kommen Fragen nach dem neuen God of War, was definitiv 2022 kommen soll. Bisher haben wir aber weder Datum noch Gameplay. Und wie sieht das zweite Halbjahr aus? Bleibt es bei God of War, wenn es um die PlayStation Studios geht?

Fragen, die Sony auf einem PlayStation Event beantworten könnte, was bisher aber ausbleibt. Und je länger es dauert, desto mehr kochen die Gerüchte hoch. Und je genauer werden die Worte von bekannten Quellen aus der Branche analysiert:

I've also heard nothing will happen until September. The more pessimistic rumors never get put in era threads, though. https://t.co/a5QEOCDbLF — Jeff Grubb (@JeffGrubb) May 14, 2022

Jeff Grubb ist so eine Quelle und er muss genau aufpassen, was er in seinen Podcasts sagt. Kommt ein PlayStation Event Im Juni? Oder wird Sony doch bis September schweigen? In beiden Fällen habt ihr aktuell die gleiche gute Quelle.

PS5-Verfügbarkeit weiterhin schwierig

Die Verkaufszahlungen der PlayStation 5 lagen etwas unter den Erwartungen, was aber nur an der Produktion liegt. Warum sollte Sony also jetzt mit einem Event die Nachfrage steigern, wenn man nicht mehr PS5-Einheiten in die Regale bekommt?

Vor ein paar Tagen wurde eine „neue PlayStation 5“ entdeckt, womöglich hat Sony die Konsole so angepasst, dass man die Produktion steigern kann. Davon geht Sony jedenfalls in den Geschäftszahlen für das aktuelle Geschäftsjahr 2022 aus.

Die E3 im Juni wurde abgesagt, aber die Messe wurde bisher sowieso von Sony ignoriert. Microsoft wird zwar dennoch neue Spiele zeigen und Nintendo ist sicher auch im Juni dabei, aber es würde zu Sony passen, wenn es noch länger dauert.

Falls es bei God of War im Winter bleibt und man sich eher auf 2023 konzentriert, dann könnte man (wie letztes Jahr) ein großes Showcase für September planen. Ich würde langsam auch gerne wissen, wie es weitergeht und wie die Roadmap bei der PS5 aussieht, aber vielleicht müssen wir da erst noch den Sommer abwarten.

