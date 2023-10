Neues Tesla Model Y für 2024 deutet sich an

Tesla hat vor ein paar Tagen ein neues Model Y in China online gestellt und dort ein paar Dinge eingebaut, die wir auch schon beim neuen Model 3 gesehen haben. Es gibt auch einen neuen Elektromotor in der Basisversion, das ist sogar komplett neu.

Doch wie sieht es mit Europa aus? Hier werden zwar viele Einheiten des Model Y in Deutschland in Grünheide produziert, aber auch weiterhin viele Einheiten direkt aus China importiert. Es sieht so aus, als ob das neue Tesla Model Y bald zu uns kommt.

Tesla Model Y 2024 taucht bereits auf

Auf der Produktseite von Tesla taucht mittlerweile ein Tesla Model Y 2024 auf. Das findet man nicht nur in Deutschland, eine kurze Suche hat ergeben, dass es auch in anderen Ländern zu sehen ist. Allerdings sind hier noch die alten Daten zu sehen.

Man kann also davon ausgehen, dass die neue Version des Tesla Model Y sehr bald bei uns verkauft wird und Tesla gerade den Wechsel vorbereitet. Wir konnten das übrigens noch nicht nachstellen, bei uns steht also noch 2023 auf der Produktseite.

Das neue Tesla Model Y für 2024 kommt übrigens ohne Facelift aus, jedenfalls die neue Version aus China. Angeblich plant Tesla aber auch hier ein größeres Upgrade für kommendes Jahr. Das könnte allerdings erst Ende 2024 auf uns zukommen.

Oh, was haben wir denn da… Aber die Daten/Bilder sind alle noch vom 2023er 🤔 #Tesla #NeuesModelY pic.twitter.com/wU8Qj9M5Jn — Michael Mittwich (@FlashMueller) October 5, 2023

Hyper-Familie: Nissan will neue Elektroautos zeigen Man merkt, dass die nächste Automesse ansteht, denn in ein paar Tagen startet die Japan Mobility Show und Nissan hat einiges dafür geplant. Man möchte „eine Reihe neuer vollelektrischer Konzeptfahrzeuge“ […]5. Oktober 2023 JETZT LESEN →

-->