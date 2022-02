Neuausrichtung: Luca-App wird um „ID-Lösung und Bezahldienste“ erweitert

Die Luca-App soll ein Update mit „mit Blick auf Partner in Gastronomie und Kultur“ bekommen. Ziel ist eine Neuausrichtung der App, die immer wieder Schlagzeilen mit Sicherheitslücken machte. Und die Ironie: Sicherheit wäre weiter wichtig.

Luca als App „für alles“ in der Gastronomie

Man möchte die Luca-App nämlich in Zukunft um ID-Lösung und Bezahldienste erweitern. Die Idee ist, dass man in ein Restaurant geht, den Impfnachweis zeigt, den Personalausweis zeigt und bezahlt – und das alles nur mit der Luca-App.

-->

Die Entwickler sind der Meinung, dass Deutschland bei digitalen Angeboten nicht auf dem aktuellen Stand ist und so sehr ich da zustimme, so sehr will ich nicht, dass die Luca-App das übernimmt. Das Update soll noch im Februar kommen.

Ich verstehe, dass man jetzt panisch nach einem neuen Konzept für die Luca-App sucht, immerhin verliert diese gerade an Bedeutung. Bisher hat man aber noch nicht genau geklärt, wie diese Neuerungen implementiert werden, ob das alles rechtlich (mit dem digitalen Perso) okay ist und womit man dann bezahlen kann.

Withings kauft sich ins Abo-Geschäft ein Withings dürfte den meisten von euch als Health-Marke bekannt sein, die smarte Waagen, Fitness-Uhren und mehr verkauft. Es gibt auch eine App, aber bisher ist man nicht im Abo-Geschäft vertreten, was allerdings sehr lukrativ sein kann. Withings übernimmt 8fit Das…2. Februar 2022 JETZT LESEN →

-->