Neue Macs im Anmarsch: Es wird „extrem“ bei Apple

Apple hat fast alle Produkte für das Jahr abgearbeitet, eine Kategorie fehlt aber noch: Macs für Pro-Nutzer. Beim MacBook Pro wird sich wohl nicht viel tun, da gibt es ein Mini-Upgrade, welches den Apple M2 Pro und Apple M2 Max mitbringt.

Dann könnte es noch ein Upgrade für den Mac Studio mit einem M2 Ultra geben und vielleicht sehen wir auch einen neuen Mac Mini, der die Option für einen M2 Pro bekommt. Doch wirklich spannend wird mit Sicherheit der neue Mac Pro.

Apple M2 Extreme könnte bald kommen

Das letzte Mac-Produkt, welches noch nicht den Schritt zur M-Reihe gegangen ist, soll laut Mark Gurman einen Apple M2 Extreme bekommen. So jedenfalls aktuell der interne Name, es ist noch unklar, ob der Chip am Ende wirklich so heißen wird.

Wir haben schon im Frühjahr gehört, dass der letzte Chip im M-Portfolio auf diese Bezeichnung hört und laut Mark Gurman wird der neue Mac Pro gerade mit macOS Ventura getestet – das große Update für die Macs kommt übrigens noch heute.

Mit einer Ankündigung der neuen Macs würde ich diese Woche aber nicht rechnen, sie gilt dem Marktstart der neuen iPads. Es ist aber wahrscheinlich, dass Apple die neuen Macs im November zeigt. Ich bin auf den neuen Mac Pro gespannt. Nicht, weil ich diese Power benötige, sondern weil mich interessiert, was möglich ist.

Und ich rechne auch noch mit einem neuen Design für den Mac Pro.

