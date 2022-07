Neue Marvel-Serie soll Helden der Netflix-Zeit vereinen

Seit ein paar Tagen gibt es die Marvel-Serien von Netflix bei Disney+ und Disney hat sich nicht einfach nur die Serien geschnappt, man hat größere Pläne. So soll es zum Beispiel bei Daredevil weitergehen. Doch davor steht eine andere Serie an.

Echo-Serie mit bekannten Gesichtern

Im Mai hat man Echo angekündigt, eine neue Serie der Marvel Studios, die sich Maya Lopez widmet (einer der Hauptcharaktere aus Hawkeye). Da finden aktuell die Dreharbeiten statt und The Hollywood Reporter hat erste Details erhalten.

Angeblich werden Charlie Cox und Vincent D’Onofrio (alias Daredevil und Kingpin) in der Serie auftauchen und eine Rolle spielen. Matt Murdoch ist angeblich auf der Suche nach Jessica Jones, vielleicht ist also auch hier eine neue Serie geplant.

Diese Charaktere der Netflix-Zeit haben also eine Zukunft im Marvel Cinematic Universe (MCU), wobei Charlie Cox ja sogar schon einen Gastauftritt in Spider-Man hatte. Die Zukunft von Luke Cage, Iron Fist und The Punisher ist noch unklar.

