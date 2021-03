Neue Produkte: Huawei kündigt Event an

Huawei hat zu einem Event am 17. März geladen, das hat man heute über Weibo bekannt gegeben. Es soll neue Produkte von Huawei geben und es ist von einer smarten „Frühjahrskonferenz“ die Rede. Mit Smartphones rechne ich nicht.

Es gibt zwar die ersten Leaks der neuen P50-Reihe, doch die wird wohl erst im April vorgestellt und da würde Huawei nicht so kurz vorher das Event ankündigen (sowas passiert in der Regel mehrere Wochen vorher). Laut Huawei handelt es sich um ein globales Event, die globalen Accounts von Huawei sind bisher aber noch ruhig.

-->

Huawei möchte neue Produkte zeigen, die das Ökosystem erweitern. Es könnte also neue Wearables, Kopfhörer und andere Neuheiten zu sehen geben. Seit ein paar Tagen bietet man außerdem auch Monitore an und hier stehen noch zwei Modelle für 2021 im Raum. Da es ein globales Event ist, was live übertragen wird, hat man aber sicher einiges geplant. Wir werden euch wie immer hier informieren.

Huawei FreeBuds 4i Launchangebot gestartet Bei Amazon ist heute über die Tagesangebote das Huawei FreeBuds 4i Launchangebot an den Start gegangen. Vorbesteller können somit einen Fitness-Aktivitätstracker als Bonus erhalten. Die Huawei FreeBuds 4i starten in Kürze in den Markt. Vorgestellt wurden die Kopfhörer bereits im…15. März 2021 JETZT LESEN →

-->