Neue Smartphones: Oppo bietet Samsung endlich auch bei uns Paroli

Oppo hat heute neue Smartphones vorgestellt. Die neue Find X-Reihe kommt erst 2023, aber es gab zwei neue Foldables der Find N-Reihe. Das Oppo Find N2 ist der Nachfolger des Oppo Find N von letztem Jahr, nur eben mit besserer Hardware.

Das 5,54 Zoll großes Display auf der Front hat jetzt dünnere Ränder und 120 Hz und auf der Innenseite gibt es weiterhin ca. 7 Zoll (LTPO, ebenfalls 120 Hz). Oppo hat auch die Triple-Kamera (Normal, Ultraweit, Zoom) aktualisiert und spendiert allen drei Kameras einen neuen Sensor. Das Hasselblad-Branding gibt es auch.

Unter der Haube werkelt noch der Snapdragon 8+ Gen 1, dazu gibt es bis zu 16 GB RAM und 512 GB Speicher. Der Verkauf in China startet sehr bald, allerdings kann es gut sein, dass wir das Foldable wieder nicht global (also in Deutschland) sehen.

Oppo greift das Flip von Samsung an

Oppo hat nämlich erwähnt, dass das ganz neue Find N2 Flip global auf den Markt kommt, das ist eine Alternative für das Samsung Galaxy Z Flip 4. Und da man das beim Find N2 erwähnt hat, kommt das eher nicht zu uns. Es ist natürlich immer möglich, dass sich die Meinung ändert, aber da müssen wir erst 2023 abwarten.

Das Oppo Find N2 Flip besitzt ein 3,62 Zoll großes Display außen, was für ein paar Inhalte ausreichen sollte. Innen gibt es 6,8 Zoll mit 120 Hz und unter der Haube ist ein Dimensity 9000+ verbaut – bis zu 16 GB RAM und 512 GB Speicher sind möglich.

Die Hauptkamera löst mit 50 MP auf und dazu gibt es eine zweite Kamera mit 8 MP, die Sensoren sind nicht so gut wie im normalen Find N2. Samsung bietet das Flip ebenfalls mit einer schlechteren Ausstattung an, dieser Strategie folgt Oppo also.

Wir wissen noch nicht, was das Oppo Find N2 Flip in Deutschland kosten wird und wann es kommt, aktuell gibt es ja auch noch das Verkaufsverbot. Doch das könnte sich ab 2023 erledigt haben und dann würde ich mal darauf tippen, dass wir die Details zusammen mit der neuen Find X-Reihe irgendwann im Frühjahr bekommen.

Es ist schön, dass Samsung endlich mehr Konkurrenz bekommt, das ist wichtig, aber schade, dass wohl nur das Flip hier erscheint. Das Find N fand ich extrem spannend, ich konnte es auch im Alltag nutzen. Es hat den gleichen Formfaktor wie das Samsung Galaxy Z Fold, ist aber kompakter und somit deutlich angenehmer.

