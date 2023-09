Neue Spiele starten: Starfield für die Xbox und Baldur’s Gate 3 für die PlayStation

Es ist eine sehr gute Woche für Gamer und zwei große und wichtige Spiele des Jahres stehen ab morgen bereit. Starfield startet auf der Xbox und wird dort auch exklusiv verfügbar sein und Baldur’s Gate 3 startet parallel auf der PlayStation 5.

Wer die entsprechende Sonderedition der beiden Spiele gekauft hat, der kann seit ein paar Tagen zocken und die „normalen“ Nutzer sind dann ab dem 6. September 2023 dabei. Dann landet Starfield übrigens auch endlich im Xbox Game Pass.

Starfield oder doch lieber Baldur’s Gate 3?

Ich habe beide Spiele als Review-Muster erhalten und spiele sie seit einigen Tagen abwechselnd. Baldur’s Gate 3 ist bisher mein Favorit, aber ich merke schon, dass dieses Spiel sehr viel Zeit fressen wird, daher liegt der Fokus jetzt auf Starfield.

Baldur’s Gate 3 läuft bisher aber einwandfrei nach ca. 7 Stunden, ich hatte nur einen Absturz direkt nach dem Launch der App. Für die Xbox erscheint das Spiel etwas später. Es sollte erst 2024 kommt, erscheint jetzt aber doch noch 2023.

Starfield ist in den ersten Stunden übrigens etwas langweilig und haut mich optisch für ein Next-Gen-Spiel nicht wirklich um. Mal schauen, es soll ja deutlich besser mit der Zeit werden. Ich werde es zunächst beenden, bevor ich hier ein Fazit ziehe.

Die Gaming-Branche erlebt diese Woche ihren ersten Barbenheimer (Barbie und Oppenheimer starteten zeitgleich) Moment. Im Oktober steht erneut ein Doppel-Launch an, am 20. Oktober kommen Spider-Man 2 und Super Mario Bros. Wonder.

Ich beobachte derzeit übrigens auch viel Hass diesbezüglich, der Konsolenkampf ist bei Nutzern ausgebrochen. Mir ist das zum Glück vollkommen egal und ich nutze alle drei Systeme und freue mich, dass alle Spieler dieses Jahr gute Titel haben.

