Neue Surface-Produkte: Microsoft lädt zum Event ein

Es hat sich bereits angedeutet und jetzt ist es offiziell: Microsoft hat zu einem Event am 12. Oktober geladen. Man wird also auch in diesem Jahr wieder den Herbst für neue Surface-Produkte nutzen. Doch was hat Microsoft alles für 2022 geplant?

Das Surface Pro 9 und der Surface Laptop 5 haben sich schon angedeutet, es dürften aber weitere Geräte mit Windows ein Update erhalten. In diesem Jahr sieht es bisher aber eher nach Produktpflege und nicht nach großen Neuerungen aus.

Was ist mit dem Microsoft Surface Duo?

Ein neues Microsoft Surface Duo deutet sich bisher nicht an, nach der Kritik an der zweiten Generation würde es mich auch nicht wundern, wenn man die Reihe jetzt langsam auslaufen lässt. Die Update-Politik des Android-Smartphones ist auch bescheiden. Anfang 2022 gab es Android 11, Android 12 oder 13 sind weit entfernt.

Mal schauen, ob Microsoft vor Ort über mögliche Android-Pläne spricht, aber im Moment sieht es eher nach dem Ende des Experiments aus. Beim Surface und Surface 2 gab es immerhin viele Leaks vorher, es deutet sich kein Surface Duo 3 an.

