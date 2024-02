Microsoft und das Ende der Xbox-Exklusivspiele

Microsoft hat bestätigt, was sich in den letzten Wochen angedeutet hat: Man wird exklusive Xbox-Spiele auf die Sony PlayStation 5 und Nintendo Switch bringen. Es sind vier Spiele zum Start geplant, aber Microsoft wollte diese noch nicht nennen.

Tom Warren von The Verge liefert und aber die Titel: Hi-Fi Rush und Pentiment machen den Anfang und Sea of Thieves und Grounded folgen. Damit testet man laut Microsoft, wie das so ankommt und ob sich diese Strategie wirklich lohnt.

Weitere Spiele wie Starfield oder das neue Indiana Jones sind noch nicht sicher, aber stehen auf dem Plan und werden diskutiert. Warum macht Microsoft das?

Microsoft will mehr Geld verdienen

Die Gaming-Sparte ist mittlerweile die größte Sparte für Konsumenten und hat Windows überholt, aber sie muss noch größer werden. Es geht also um Geld und weil die Xbox-Zahlen hinken, sind andere Plattformen eine gute Einnahmequelle.

Phil Spencer gibt außerdem auch an, dass er an eine Zukunft glaubt, in der wir immer weniger Exklusivspiele sehen werden. Er schließt daher auch kein Spiel der Xbox aus, auch Halo oder Gears of War könnten bald auf die PlayStation kommen.

Microsoft verfolgt zwar schon länger eine „Xbox Everywhere“-Strategie, aber diese erreicht mit diesem Schritt ein ganz neues Level. Es ist eigentlich das Ende der Xbox-Exklusivspiele, wenn man sich nicht mehr sicher sein kann, ob selbst Xbox-Klassiker wie Halo nicht irgendwann auf einer PlayStation zu finden sein werden.

Es geht jetzt um die Zukunft der Xbox

Es geht laut Phil Spencer um eine „langfristige Zukunft der Xbox“, aber eben nicht mehr der Hardware, sondern der Sparte. Mehr Spieler sind also wichtiger als mehr Konsolen geworden. Ich weiß aber nicht, ob ich dieser Aussage zustimmen kann:

„Ich weiß, dass es diese fiktive Welt gibt, in der die Leute denken, dass ein exklusives Spiel den Verkauf einer Plattform ankurbelt, aber die Branche funktioniert heute einfach nicht mehr so.“ – Phil Spencer

Hat nicht Nintendo gerade genau das Gegenteil mit der Switch bewiesen? Ja, das Konzept aus Handheld und Konsole ist auch schön und gut, aber wäre das so ein Hit ohne Mario Kart oder Zelda geworden? Ich glaube das ehrlich gesagt nicht.

Es ist noch nicht der finale Todesstoß für Xbox-Exklusivspiele, im Moment „testet man das Wasser“ bei Microsoft. Sollte die Temperatur aber stimmen (sich Spiele also verkaufen und den Gewinn ankurbeln), dann wird man 2025 nicht wieder in eine andere Richtung rudern, ganz im Gegenteil, dann gibt es noch mehr Spiele.

Ein sehr riskanter Schritt für Microsoft

Dieser Plan könnte als Publisher aufgehen, also als reiner Anbieter von Spielen und einem Abo. Doch er bringt das gleiche Risiko wie bei Windows Phone damals mit, denn Microsoft könnte eine Hardware-Plattform mit diesem Schritt verlieren und abhängig von anderen Unternehmen wie Sony, Valve oder Nintendo werden.

Wir sehen heute, wie schwierig das für Microsoft im Wettbewerb mit Google und Apple ist. Man verdient zwar gutes Geld mit Android und iOS, hat aber gar keinen Einfluss auf die Entwicklung der mobilen Welt. Und ohne die EU wäre der Traum von Cloud-Gaming auf dem iPhone nicht möglich, denn Apple wollte das nicht.

Was, wenn die EU die Konsolen in Zukunft nicht reguliert? Verlässt sich Microsoft dann auf Sony und Nintendo, falls die Xbox-Hardware darunter leiden sollte?

Es gibt zwar Pläne für neue Xbox-Hardware, aber sollte ich als Nutzer mit einem begrenzten Budget für Konsolen den Eindruck haben, dass Halo oder Indiana Jones sowieso für die PlayStation kommen, wäre mir komplett egal, wie gut die Xbox am Ende ist. Riskant. Schauen wir mal, wie sich das 2024 bei Microsoft entwickelt.

