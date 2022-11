Neuer BMW i3 kommt 2025 mit mehr Reichweite und lädt schneller

BMW arbeitet momentan an einer neuen Plattform, der ersten Elektro-Plattform, die sich Neue Klasse nennt. Mit dieser möchte man mal wieder einen großen Schritt bei der Elektromobilität nach vorne gehen und den Anfang macht ein elektrischer 3er BMW, der laut Autocar die Bezeichnung „i3“ bekommen wird und 2025 ansteht.

Passend dazu werden wir 2025 einen neuen BMW iX3 sehen, danach folgen mehr Elektroautos. Diese nutzen die neuen Gen6-Akkus, bei denen BMW erstmals auf runde Zellen setzt (Details zu den Akkukapazitäten gab es vor ein paar Tagen).

BMW investiert gerade mehrere Milliarden Euro in neue Elektromotoren und Akkus, das Pilotprojekt wird eine neue iFactory in Ungarn sein. Man möchte die Werke aber nach und nach umstellen, sie sollen fit für die Zukunft der Elektromobilität sein.

BMW: Mehr Reichweite und schneller laden

Mit der neuen Plattform sind 30 Prozent mehr Reichweite und 30 Prozent mehr Ladeleistung möglich, so BMW. Ein BMW i4 kommt etwa 600 km weit, wir könnten also an den 800 km beim neuen BMW i3 kratzen (natürlich alles nur WLTP-Werte).

Am Schnelllader sind derzeit bis zu 200 kW möglich, wir sprechen also über 260 kW. Wobei mit einem 800-Volt-System vielleicht mehr möglich ist und ich gehe davon aus, dass man auch die Ladekurven optimiert, nicht nur die Peak-Leistung.

Das klingt alles gut, aber es dauert eben noch viele Jahre. Und bis dahin muss BMW weiterhin Verbrenner zu Elektroautos umbauen. Das macht BMW ganz gut, aber die Konkurrenz bei Mercedes und Audi hat bereits gute Elektro-Plattformen.

