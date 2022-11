Tesla Model 3 soll für 2023 ein Facelift bekommen

Tesla schraubt ständig an den eigenen Autos herum und ändert Dinge. Sowas wie ein großes Facelift gibt es selten bis nie, denn wenn man etwas ändern will, dann wird das gerne direkt umgesetzt. Allerdings gab es 2021 auch ein großes Upgrade.

Tesla Model 3 soll 2023 überarbeitet werden

Ein solches könnte laut Reuters auch 2023 wieder kommen und dieses Mal soll das Tesla Model 3 optisch sogar angepasst werden – daher würde ich durchaus von einem Facelift sprechen. Der interne Codename für das Projekt lautet „Highland“.

Tesla möchte das Model 3 nach fünf Jahren wieder etwas attraktiver machen, da die Konkurrenz aufgeholt hat. Es ist zwar noch eine attraktive Elektro-Limousine und die Konkurrenz baut eher SUVs, aber die Alternativen kommen nach und nach.

Tesla will die Kosten beim Model 3 senken

Doch Tesla verfolgt noch ein anderes Ziel mit diesem Schritt, denn laut Quelle will man auch die Kosten senken. Nicht nur das Exterieur wird überarbeitet, auch das Interieur wird neu gestaltet. Tesla möchte hier wohl noch weniger Bauteile nutzen.

Es wird aber noch eine Weile dauern, bis wir dieses neue Tesla Model 3 sehen, es soll nämlich erst im dritten Quartal 2023 in China vom Band laufen. Danach stehen andere Standorte an. In Deutschland wird derzeit nur das Tesla Model Y produziert.

Ich bin gespannt, was Tesla hier ändern möchte. Ein angepasste Design ist sicher eine gute Idee, denn das Model 3 hat ein paar Jahre auf dem Buckel, aber wie will man den Innenraum noch minimalistischer gestalten? Das ist kaum noch möglich.

Doch 2023 und 2024 kommen auch viele Elektro-Limousinen auf den Markt und da muss Tesla irgendwann nachlegen. So wie ich Tesla kenne, werden sie dieses neue Model 3 aber sicher nicht vor Sommer 2023 zeigen, wenn überhaupt. Beim Tesla Model 3 für 2021 wurde auch einfach nur Ende 2020 die Produktseite aktualisiert.

