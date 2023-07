Neuer Preis für Spotify: Wird der Dienst jetzt teuer?

Die Konkurrenz hat ihre Preise teilweise (oder eher größtenteils) schon erhöht, bei Spotify hat man den zusätzlichen Euro pro Monat bisher aber vermieden. Bis jetzt, denn es geht los. Allerdings verwirrt die aktuelle Strategie von Spotify viele Nutzer.

Spotify Premium für 10,99 Euro pro Monat

Letzte Woche sah es so aus, als ob Spotify den Preis von 9,99 Euro pro Monat auf 10,99 Euro pro Monat im deutschsprachigen Raum anhebt. Doch Spotify musste die Medien kontaktieren: Das gilt nur für Österreich. Vorerst. Bleibt das auch so?

Mit Sicherheit nicht, denn das Wall Street Journal berichtete am Wochenende, dass dieser Schritt noch diese Woche in den USA ansteht. War Österreich also nur ein kleiner Testballon und kommt diese Woche die Preiserhöhung für alle Nutzer?

Wir wissen es nicht, Spotify möchte es auch nicht sagen. Was man aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen kann: Die 10,99 Euro kommen. Auch bei uns. Und das eher früher als später. Warum also nicht gleich für alle? Das weiß ich nicht.

Es steht aber auch weiterhin ein teureres Superpremium-Abo mit HiFi-Option im Raum, da äußert man sich auch nicht zu. Meine Vermutung ist, dass Spotify im Hintergrund an einer neuen Abo-Struktur arbeitet und wir diese noch im Sommer sehen. Die Ausnahme für Österreich ist aber tatsächlich ein seltsamer Schritt.

So ist die Preiserhöhung bei Spotify immerhin mehrmals in den Medien.

