Neuer Sommerreifentest 2024 veröffentlicht

Der ACE hebt die Bedeutung von Reifentests für die Sicherheit von Fahrzeugen der Kompaktklasse hervor und veröffentlicht im Zuge dessen seinen neuen Sommerreifentest 2024.

Insbesondere wurden darin Sommerreifen unter verschiedenen Bedingungen wie trockener und nasser Fahrbahn getestet. Diese Tests zeigen deutliche Unterschiede zwischen Premiummarken wie Continental und preisgünstigeren Alternativen wie Austone und Milestone.

Während Marken wie Continental in Brems- und Handlingtests führend sind und ein hohes Maß an Sicherheit bieten, zeigen die Tests also, dass günstigere Reifen in diesen Disziplinen oft durchfallen und potenziell ein Sicherheitsrisiko darstellen können.

Die Ergebnisse der Tests (PDF), durchgeführt vom ACE Auto Club Europa, ARBÖ und der GTÜ, unterstreichen die Wichtigkeit von qualitativ hochwertigen Reifen für die Sicherheit auf der Straße. Fahrzeuge mit „Premiumreifen“ zeigen eine bessere Leistung in Brems- und Handlingtests auf trockener und nasser Fahrbahn im Vergleich zu Fahrzeugen mit preisgünstigeren Reifen.

Ich persönlich bin seit Jahren hochzufrieden mit Ganzjahresreifen unterwegs. Zunächst mit den Michelin Crossclimate+ und inzwischen mit den Goodyear Vector 4seasons.

