Neues Design: Prime Video sieht bald anders aus

Ab dieser Woche führt Prime Video eine neue, überarbeitete Oberfläche der Prime Video-App auf „Wohnzimmergeräten“, einschließlich Fire TV sowie auf der Android-App ein.

Die neue Benutzeroberfläche soll laut Amazon ab diesem Sommer für alle Prime-Video-Kunden weltweit auf genannten Plattformen verfügbar sein. Die iOS- und Webversion von Prime Video sollen anschließend folgen. Amazon möchte es nach eigenen Angaben vereinfachen, neue Inhalte in Prime Video zu finden.

Die Darstellung kann je nach Gerät und Region etwas variieren, aber im Kern schauen die Anpassungen laut Unternehmensangaben wie folgt aus:

Amazon führt ein neu gestaltetes, vereinfachtes Hauptnavigationsmenü ein, das leicht zugänglich ist. Dies hilft Kund:innen, unser breites Angebot an Filmen, Fernsehsendungen, Sport und Premium-Kanälen zu durchsuchen und schnell und einfach das zu finden, was sie suchen. Kund:innen haben einen einfachen Weg zu den Titeln, die in der Prime-Mitgliedschaft enthalten sind, wie z. B. The Marvelous Mrs. Maisel, The Boys und die mit Spannung erwartete Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht.

Das neue Navigationsmenü wurde an die Seite des Bildschirms verlegt, um den Zugang zu verbessern. Die App erhält sechs Hauptseiten: Für mich kostenlos, Shop, Channels, Live TV, Kategorien und Mein Bereich. Kund:innen haben außerdem die Möglichkeit, über Unterseiten einfacher nach Inhalten oder Angebotstypen zu suchen, z. B. “Filme”, “TV-Sendungen” oder “Sport” auf Für mich kostenlos und “Channels” sowie “Mieten oder Kaufen” in dem Shop.