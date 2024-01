Über 800 km Reichweite: Stellantis plant neue Elektroauto-Generation

Stellantis hat einige Plattformen für die Zukunft geplant, welche die Basis für die elektrische Zukunft sind. Das „Herzstück“ nennt sich STLA Medium, diese haben wir euch letztes Jahr vorgestellt und mit dem Peugeot e-3008 geht es bald los.

STLA Small für kompakte Elektroautos wird noch eine ganze Weile dauern, aber Ende 2024 geht es mit STLA Large weiter. Das ist eine Plattform für große Autos, aber auch Leistung steht im Fokus, sie wird zum Beispiel die Basis für Maserati.

STLA Large: Groß, Luxus und Performance

Mit dem Jeep Wagoneer S wurde letzte Woche das erste Elektroauto bestätigt, es sollen aber bald weitere folgen. Die Plattform ist übrigens so ausgelegt, dass 400 Volt und 800 Volt möglich sind und es geht um Limousinen und SUVs im D- und E-Segment. Die maximale Leistung wird für 0 auf 100 km/h in ca. 2 Sekunden reichen.

Bis zu 800 km Reichweite peilt Stellantis hier an, doch das liegt nicht direkt an der Effizienz, es liegt vor allem daran, dass bei den Akkus 85 kWh bis 118 kWh möglich sind. Fast 120 kWh sind eine Ansage, so ein Akku bringt aber auch viel Gewicht mit.

Wir sprechen hier über Autos, die 4,76 bis 5,13 Meter lang sein werden und fünf Marken werden zwischen 2024 und 2026 insgesamt acht Elektroautos zeigen. Es sind neben Jeep und Maserati noch Alfa Romeo, Chrysler und Dodge mit dabei.

Von STLA Medium habe ich etwas mehr erwartet, wenn ich ehrlich bin, schauen wir also mal, wie die finalen Details bei STLA Large aussehen, wenn die Modelle auf den Markt kommen und wir die Preise kennen. Das wird keine Plattform für den Massenmarkt, aber damit kann Stellantis zeigen, was technisch alles möglich ist.

Elektroauto von Seat: Pendant zum VW ID.1 könnte kommen Es sah lange Zeit so aus, als ob Seat in der Volkswagen AG keine große Zukunft hat, denn im Rahmen der Transformation ging die Marke bisher komplett leer aus. Selbst […]22. Januar 2024 JETZT LESEN →

-->