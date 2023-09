Neues Google Pixel für 2024 bereits auf ersten Fotos zu sehen

Google wird in ein paar Tagen die Pixel 8-Reihe vorstellen, die aus einem Pixel 8 und Pixel 8 Pro besteht. Und da Google ein Problem mit Leaks hat, hat man die zwei neuen Modelle bereits gezeigt. Schauen wir uns also an, was 2024 ansteht.

Heute sind erstmals Bilder eines möglichen Google Pixel 8a aufgetaucht und das scheint eine noch rundere Optik mitzubringen. Letztes Jahr war die Zukunft des a-Modells für 2024 ungewiss, aber wir wissen seit einer Weile, dass es kommt.

Details haben wir noch keine, rechnet aber mal mit einem abgespeckten Google Pixel 8, welches dann zum Release im Frühjahr 2024 ähnlich viel kostet (wenn dieses im Preis gesunken ist). Wobei, wenn die Pixel-Smartphones jetzt wirklich deutlich teurer werden, dann ist ein a-Modell womöglich wieder etwas attraktiver.

