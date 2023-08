Google arbeitet schon an neuem Pixel-Smartphone für 2024

Wir haben hier Ende 2022 darüber berichtet, dass zwar ein Google Pixel 7a ganz sicher auf der Roadmap von Google steht, ein Google Pixel 8a für 2024 aber noch nicht ganz sicher sei. Nun, es könnte kommen, jedenfalls testet es Google wohl.

Google Pixel 8a taucht in Benchmark auf

Wie eine Quelle berichtet, ist das Google Pixel 8a schon vor der Ankündigung der kommenden 8er-Reihe in einem Benchmark aufgetaucht. Und dieser verrät, dass eine Version des Google Tensor G3, vermutlich etwas gedrosselt, genutzt wird.

Der Codename für das Google Pixel 8a für 2024 lautet wohl „Akita“ und natürlich wird es bereits mit Android 14 getestet. Das bedeutet übrigens nicht, dass dieses Pixel-Smartphone wirklich kommt, da müssen wir mal ein paar Monate abwarten.

In den letzten Jahren näherten sich das Standard-Pixel und a-Modell (also zum Beispiel das Pixel 7 und Pixel 7a) zum Launch der a-Reihe preislich so sehr an, dass die a-Reihe immer wieder infrage gestellt wurde. Doch das a-Modell war bisher auf der anderen Seite oft der Bestseller, daher wäre ein Ende der a-Reihe unlogisch.

