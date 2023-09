Neues Tesla Model 3 Performance kommt wohl mit Plaid-Technik

Als Tesla das neue Model 3 „Highland“ präsentierte, da waren einige doch etwas überrascht, denn Tesla hat die Performance-Version gestrichen. Und gleichzeitig hat man das neue Tesla Model 3 auf 200 km/h beschränkt, was nicht jeder mag.

Sehen wir ein Tesla Model 3 Plaid?

Allerdings wird bereits über eine neue Performance-Version gemunkelt und diese wird vielleicht nicht nur den Zusatz „Plaid“ bekommen, sie könnte auch Technik der Plaid-Modelle (Model S und X) erhalten. Vielleicht nicht direkt drei Elektromotoren, aber einen der neuen und performanteren Elektromotoren als Dual-Motor-Setup.

Die neue Version des Tesla Model 3 hat die gleichen Akkus und Motoren, wie die alte Version. Womöglich hat Tesla daher nicht direkt die neue Performance-Version gezeigt, weil mehr geplant ist. Das alte Performance-Modell hat 377 kW (513PS).

Doch mehr Leistung alleine wäre in meinen Augen nicht so beeindruckend, was ich bei einer richtigen Performance-Version wichtiger fände, wäre ein passendes und besseres Fahrwerk. Mal schauen, was Tesla da für dieses Upgrade geplant hat.

Das Tesla Model S Plaid kommt übrigens auf 1.020 PS (jedenfalls für kurze Zeit), da wäre beim Tesla Model 3 Plaid also durchaus noch Luft nach oben. Ja, auch die 513 PS benötigt keiner, aber darum geht es bei diesen Performance-Modellen nicht.

Nio ET5 im Test: Alternative für das Tesla Model 3 Ich konnte mir den Nio ET5 zwei Wochen im Alltag anschauen und meine Eindrücke mit dem noch sehr jungen Elektroautos sammeln. Die Elektro-Limousine möchte es mit der weltweiten Nummer 2 […]17. September 2023 JETZT LESEN →

-->