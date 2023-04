Nie wieder alleine Musik hören: TIDAL Live bringt Abonnenten zusammen

Die globale Musikplattform TIDAL hat ihr neues In-App Feature „TIDAL Live“ gelauncht, das es HiFi- und HiFi Plus-Abonnenten ermöglicht, Musik zu teilen, ohne am selben Ort zu sein.

Dabei können TIDAL-Abonnenten eine Live-Session starten, einen passenden Titel für die Session auswählen und einen Link zum Start mit anderen Nutzern teilen. Die Links können per SMS, Social Media und E-Mail verschickt werden. Abonnenten können auch wöchentlich speziell zusammengestellte Sessions der TIDAL Genre-Experten auswählen.

Live ist in der TIDAL App für iOS und Android verfügbar und TIDAL-Nutzer können dort aus über 100 Millionen Tracks auswählen. Derzeit können Abonnenten nur in dem Land Sessions starten und daran teilnehmen, in dem ihr Account registriert ist.

apps.apple.com

play.google.com

Laut Agustina Sacerdote, Global Head of Product bei TIDAL, bietet Live Music Fans die Möglichkeit, neue Musik ganz einfach über die App oder per Link zu entdecken. Das Feature erleichtert es Gruppen jeder Größe zusammenzukommen und gemeinsame Momente mit Musik zu schaffen.

Freevee: Das zeigt euch Amazon im April 2023 Mit Freevee haben wir mittlerweile einen weiteren Streamingdienst in Deutschland, hier möchte Amazon eine kostenlose Alternative zu Prime Video aufbauen. Diese finanziert sich durch Werbung und es gibt hier auch eigene und […]3. April 2023 JETZT LESEN →

-->