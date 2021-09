Nintendo Direct im September erwartet

Nintendo könnte eine weitere Direct für September geplant haben, denn laut VGC gibt es Hinweise, dass diese in den ersten zwei Septemberwochen stattfindet. Und mit Blick auf die letzten 5 Jahre wäre das auch keine abwegige Entscheidung.

Nintendo Direct am 8. September?

In den letzten Jahren gab es nämlich immer eine Direct im Spätsommer und selbst letztes Jahr, als Nintendo keine richtige Direct abhielt, da gab es die großen Mario-News Anfang September. Nintendo mag diesen Zeitpunkt für Ankündigungen.

Funfact: Monolith hat diese Woche bekannt gegeben, dass die Webseite am 8. September kurz offline sein wird. Daher spekulieren einige, dass die Nintendo Direct an diesem Tag stattfinden wird (man entwickelt die Xenoblade-Spiele).

Was hat Nintendo alles geplant?

Was könnte Nintendo ankündigen? Das Lineup für Ende 2021 steht, aber Nintendo wird sicher noch mehr Details zu einigen Spielen nennen wollen. Und vielleicht zeigt man auch schon, was uns dann direkt Anfang 2022 so bei der Switch erwartet.

Diese Woche gab es außerdem zwei gute Gerüchte, die davon sprachen, dass wir sehr bald Game Boy-Spiele für Switch Online sehen werden. Auch das könnte man sehr gut als kleines Highlight im Rahmen einer Nintendo Direct ankündigen.

Die neue Switch mit OLED-Display startet in etwa einem Monat und Nintendo wird das Marketing nun sicher nach und nach anlaufen lassen, eine Direct mit ein paar neuen Spielen und Details zu kommenden Spielen passt sehr gut ins Bild.

