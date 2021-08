Nintendo Switch könnte endlich Game Boy-Spiele bekommen

Nintendo kassiert für Switch Online mittlerweile recht viel Kritik von den Fans, denn die zwei Plattformen für alte Klassiker, NES und SNES, sind durch. Es gibt kaum noch gute Spiele, die man hinzufügen kann und Nutzer wollen endlich mehr.

Nintendo Switch Online mit Game Boy-Spielen

Nun, das könnte bald passieren. Diese Woche hat der sehr zuverlässige „Nate the Hate“ diese Möglichkeit in seinem Podcast diskutiert und NintendoLife hat sich kurz danach ebenfalls gemeldet und will das unabhängig davon erfahren haben.

Den Hinweis dazu gab es schon Ende letzten Jahres und es würde passen, dann im Oktober kommt eine neue Switch mit OLED-Display und Nintendo nutzt Klassiker gerne für das Marketing. Es werden aber wohl nicht alle Game Boys unterstützt.

Game Boy-Spiele im September erwartet

Nintendo Switch Online soll Spiele für den Game Boy und Game Boy Color erhalten, der Game Boy Advance ist allerdings raus. Finde ich jetzt nicht tragisch, aber ein paar gute GBA-Spiele wird man nicht auf der Nintendo Switch spielen können.

Wann werden wir das Update für Nintendo Switch Online sehen? Es ist von „sehr bald“ die Rede, womöglich gibt es eine Ankündigung im September. Das würde gut zu Nintendo passen, denn so könnte man sich in 1-2 Wochen wieder mit positiven Schlagzeilen ins Gespräch bringen und kurz danach kommt eine neue Switch.

