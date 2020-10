Nintendo veröffentlicht letzte Direct-Ausgabe für 2020

Das war es dann wohl, Nintendo hat tatsächlich ein Jahr ohne eine richtige Direct durchgezogen. Ankündigungen von Drittanbietern gab es ausschließlich in Form von Mini-Ausgaben, so wie heute. Vor ein paar Minuten wurde eine weitere Direct Mini veröffentlicht und es ist laut Nintendo auch die letzte für 2020.

Wird es im November oder Dezember noch eine Ankündigung geben? Ich weiß es nicht, aber Nintendo scheint ohne einen richtig dicken AAA-Titel ins kommende Weihnachtsgeschäft zu starten. Hyrule Warriors scheint der größte Titel für die Switch zu sein und das ist eben kein Pokémon, Super Mario oder Zelda.

Nintendo konzentriert sich auf 2021

Ich gehe davon aus, dass Nintendo a) der PlayStation 5 und Xbox Series X/S aus dem Weg gehen möchte b) mehr Probleme als erwartet mit der Entwicklung von Spielen in der Corona-Krise hatte und c) ein großes Jahr für 2021 geplant hat, in dem wir eine neue Nintendo Switch mit besserer Hardware sehen werden.

Ich hake 2020 als „geht so“ bei der Nintendo Switch ab, auch wenn es mit Animal Crossing und Super Mario 3D All-Stars zwei Highlights gab. Komplett neu war aber davon eigentlich nur Animal Crossing, abgesehen davon hat Nintendo sehr viel auf DLCs und Neuauflagen von bereits erhältlichen Spielen gesetzt.

Doch trotz eines Jahres ohne richtige Blockbuster wie ein ganz neues Zelda oder Super Mario, ist die Switch erfolgreich wie nie. Nintendo kann es sich also auch erlauben ein bisschen auszuruhen und dann auf 2021 zu konzentrieren. So, genug gelabert, viel Spaß mit der letzten (20-minütigen) Nintendo Direct Mini:

