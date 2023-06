Nintendo Direct: Super Mario Bros. Wonder, Batman, Sonic und mehr vorgestellt

Sony hat vor ein paar Wochen vorgelegt, dann folgte Microsoft und viele andere Entwickler zeigten rund um die abgesagte E3 ebenfalls ihre neuen Spiele. Jetzt ist noch Nintendo an der Reihe, die heute eine Nintendo Direct übertragen haben.

In den rund 40 Minuten wurden heute diverse neue Spiele für die Nintendo Switch angekündigt und der Fokus lag auf 2023. Vermutlich will man den Fokus noch nicht zu sehr auf 2024 legen, denn es steht neue Hardware von Nintendo im Raum.

Nintendo Direct: Super Mario als Highlight

Im Rahmen der Nintendo Direct Juni 2023 wurden unter anderem Super Mario RPG (Remake), Luigis Mansion 2 (Remaster), Batman: Arkham Trilogy, ein neues Peach-Spiel, Pikmin 1 & 2 (HD), Metal Gear Solid Master Collection, Vampire Survivors, Sonic Superstars und Mario Kart 8 Deluxe (neue DLC-Strecken) vorgestellt.

Das große Highlight war Super Mario Bros. Wonder, ein ganz neues 2D-Mario, was auch wirklich sehr gut aussieht und am 20. Oktober erscheint. Ehrlich gesagt mein einziges Highlight der Nintendo Direct und man merkt, dass sich die Switch dem Ende nähert. Was ich vermisst habe: Zelda (Wind Waker und Twilight Princess).

Hier ein paar offizielle Trailer zu den neuen Switch-Spielen, weitere Videos findet ihr dann natürlich wie immer auf dem YouTube-Kanal von Nintendo.

