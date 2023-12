Nintendo feiert Donkey Kong, aber nicht als neues Switch-Spiel

Ich kann nicht abstreiten, dass ich ein bisschen von Nintendo enttäuscht bin, dass sie Donkey Kong bei der Switch komplett ignorieren und mit Tropical Freeze zum Start der Konsole einfach nur das Wii U-Spiel als Neuauflage veröffentlicht haben.

Der erste Held von Nintendo bekam selbst zum 40. Jubiläum (2021) keine Liebe und das, obwohl Nintendo gefühlt jedes Mini-Jubiläum bei den Spielen feiert. Doch Donkey Kong ist nicht so erfolgreich und wandert daher eher auf das Abstellgleis.

Jedenfalls in der digitalen Welt, denn in der physischen Welt erhält Donkey Kong ab 2025 die nötige Aufmerksamkeit mit einem eigenen Bereich in Super Nintendo World:

Immerhin, es ist etwas. Man könnte jetzt hoffen, dass das Gerücht von 2021 stimmt und Nintendo passend dazu ein neues Spiel entwickelt, doch meine Hoffnung ist gestorben. Vielleicht mit der nächsten Konsole, bei der Switch glaube ich nicht mehr daran. Selbst wenn es so ein Donkey Kong gibt, hebt man sich das jetzt auf.

Der Themenbereich im Freizeitpark könnte ein Hinweis sein, dass Donkey Kong eine größere Rolle in Zukunft einnehmen wird, aber es gibt keine aktuellen Gerüchte und Hinweise, sicher wäre ich mir da also nicht. Schade, die Switch ist mittlerweile die erfolgreichste Konsole von Nintendo, aber Donkey Kong wurde leider ignoriert.

