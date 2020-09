Nintendo Game & Watch: Mario-Neuauflage im kurzen Video

Nintendo präsentierte Anfang des Monats im Zuge der Mario-Direct auch eine Neuauflage von Game & Watch, was einige von euch vielleicht gar nicht mehr kennen werden. Der Handheld wurde immerhin vor vielen Jahren eingestellt.

2020 gibt es ein Comeback mit LC-Display, USB C und Mario-Spielen, welches passend zum 35. Geburtstag des Klempners erscheint. Marktstart ist am 13. November und der Preis wird in Deutschland wohl bei 59,99 Euro liegen. Wer möchte, der kann Game & Watch bereits vorbestellen (immer wieder vergriffen).

Es dauert zwar noch ein paar Wochen, bis es losgeht, aber Nintendo wollte das Marketing dennoch schon ankurbeln und hat diese Woche ein kurzes Video von Game & Watch veröffentlicht, welches die Geschichte des Handhelds und ein paar Details der Neuauflage zeigt. Wir werden uns das gute Stück definitiv anschauen.

