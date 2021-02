Nintendo will neue Switch-Spiele zu einem „angemessenen“ Zeitpunkt zeigen

Die Nintendo Switch verkauft sich hervorragend und das wirkt sich auch auf die Verkaufszahlen der Spiele aus. Doch ein Blick auf das Lineup für das kommende fiskalische Jahr (April 2021 bis März 2022) zeigt: Das gibt es bisher noch Nichts.

Es gibt ein paar Titel, an denen Nintendo arbeitet, wie ein neues Zelda, aber es gibt noch keine Termine und auch keine Zeiträume. Das haben auch die Investoren von Nintendo bemerkt und diese Frage einfach ganz direkt an Nintendo gestellt.

Dort hat man aber nur betont, dass bald Super Mario 3D World, Monster Hunter Rise und Pokémon Snap kommen. Und wie sieht es mit weiteren Spielen aus? Die will Nintendo zu einem „angemessenen“ Zeitpunkt nennen. Man plant jedoch „eine große Auswahl an Spielen“ für das kommende fiskalische Jahr, so Nintendo weiter.

Nintendo Switch: Neue Nutzer ansprechen

Nintendo hat immer wieder betont, dass die Switch länger als üblich angeboten werden soll und die Investoren wollten auch wissen, wie man das schaffen möchte.

Laut Nintendo versucht man es unter anderem mit neuen Sondereditionen, wie der kommenden Mario-Edition. Man geht davon aus, dass das aktuell ausreicht und die Zahl auch dadurch gesteigert wird, dass Haushalte eine zweite Switch kaufen. Ein neues Modell hat man ausgeschlossen, aber darauf sind wir schon eingegangen.

Nintendo rechnet damit, dass die Nachfrage in den USA, Europa und Japan noch groß genug ist, aber ich gehe weiter davon aus, dass wir im nächsten fiskalischen Jahr eine neue Switch sehen werden. Vielleicht kein ganz neues „Pro-Modell“, aber eine neue Version, die dann für weitere drei bis vier Jahre gewappnet ist.

Video: Die „Nintendo Switch Pro“

