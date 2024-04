Nintendo stellt heute neue Spiele-Klassiker für die Switch bereit

Nintendo hat mal wieder neue Spiele-Klassiker für die Switch veröffentlicht und den Katalog für Nintendo Switch Online mit drei Spielen erweitert. Ab sofort gibt es drei Spiele der SNES-Ära (Super Nintendo Entertainment System) für die Switch.

Mit dabei sind Amazing Hebereke und Super R-Type und in Wrecking Crew ’98 geht es mit einem Hammer und Mario in ein Action-Puzzle, welches bisher nur in Japan erhältlich war und unterhaltsam aussieht, da schaue ich sicher mal rein.

Nintendo Switch Online: Drei neue Klassiker

Wrecking Crew ’98 – Mario nimmt in diesem bisher nur in Japan erhältlichen Action-Puzzle seinen Wrecking Crew-Hammer in die Hand. In diesem Spiel kannst du entweder das ursprüngliche Wrecking Crew oder das aktualisierte Wrecking Crew ’98 spielen, wobei jede Version ihre eigenen Herausforderungen bietet, die es zu lösen gilt. Bahne dir als Mario in Wrecking Crew einen Weg durch 100 Stages und weiche Feinden aus, während du Wände und Leitern einreißt. In Wrecking Crew ’98 übertrumpfen Sie die Konkurrenz, indem Sie Platten zerstören und so anordnen, dass sie farblich zueinander passen. Entferne vier oder mehr Tafeln auf einmal, um einen Angriff auf deinen Gegner zu starten – je mehr Tafeln du entfernst, desto stärker ist dein Angriff! Haben Sie das Zeug dazu, den Hammer fallen zu lassen und den Sieg zu erringen?

Amazing Hebereke – Das von Sunsoft entwickelte und ursprünglich 1994 für das Super Famicom-System veröffentlichte Amazing Hebereke steht vor seinem US-Debüt! Erlebe niedliche und chaotische Kämpfe im Einzelspielermodus oder mit bis zu vier Spielern im VS.-Modus. Wähle deinen Charakter und kämpfe dann auf den Bühnen, die mit Gegenständen und Fallen übersät sind, die du nutzen kannst (oder denen du zum Opfer fällst)! Entfessle die Spezialattacke deines Charakters und versuche, als letzter zu überleben.

Super R-Type – Eine galaktische Schlacht beginnt! Das böse BYDO-Imperium mutierter Außerirdischer ist zurück und bereit, einen neuen Angriff auf die Erde zu starten. Nur der revolutionäre R-9, die fortschrittlichste Verteidigungsanlage des Planeten, steht zwischen ihm und dem sicheren Untergang. Kämpfen Sie sich durch sieben herausfordernde Etappen gegen Feinde mit fortschrittlicher Feuerkraft – und sammeln Sie dabei Power-Up-Gegenstände ein -, bevor Sie es mit mächtigen Level-Bossen aufnehmen. Sie brauchen blitzschnelle Reflexe und eine große Portion kosmisches Glück, um sich zu behaupten. Zum Glück gibt es mehrere Schwierigkeitsgrade, mit denen du die Erfahrung anpassen kannst, von NOVICE bis hin zur ultimativen Herausforderung des PRO-Modus. „Bist du bereit für den Kampf an den riesigen Grenzen des Weltraums?

