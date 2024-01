Nintendo sucht wohl mehr Studios für eigene Marken

Nintendo ist dafür bekannt, dass man die eigenen Marken sehr gut schützt und genau schaut, wo man sie nutzt. Doch es kommt hin und wieder vor, dass auch externe Studios an einem Spiel mit Nintendo IP arbeiten oder diese direkt in ihr Spiel integrieren dürfen. Laut GamesIndustry wird dieser Bereich jetzt ausgebaut.

Man hat von mindestens drei neuen Studios gehört, mit denen Nintendo bereits tiefe Gespräche für Spiele führt, die eine Marke von Nintendo nutzen. Allerdings weiß man nicht, welche Marken das sind. Ich würde jedenfalls gerne mehr Projekte wie „Cadence of Hyrule“ sehen, denn Nintendo selbst doch neigt zu Gewohnheit.

Ein neues Zelda ist und bleibt also ein Zelda und folgt am Ende immer dem gleichen Schema. Das ist unterhaltsam und bringt oft kreative Ideen mit, aber es bleibt am Ende immer der gleiche Kern. Schauen wir mal, was uns da mit der neuen Konsole erwartet, das dürften jetzt jedenfalls keine geplanten Switch-Projekte mehr sein.

