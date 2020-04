Nintendo Switch: Weitere Angebote im eShop

Nintendo startete vor ein paar Tagen eine große Oster-Aktion im eShop der Switch und reduzierte die ersten Spiele. Ein paar Tage später folgte dann übrigens noch Ubisoft mit einer eigenen Aktion, über die wir ebenfalls hier berichtet haben.

Nintendo Switch: Zelda und mehr im Angebot

Als Nintendo die Oster-Aktion ankündigte, da gab man aber direkt bekannt: Es wird am Osterwochenende weitere Deals für die Nintendo Switch geben. Diese sind nun online, mit dabei sind unter anderem The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Donkey Kong Country: Tropical Freeze, Astral Chain, Kirby und viele mehr.

Über 300 Spiele für die Nintendo Switch sind derzeit günstiger im eShop verfügbar und es gibt laut Nintendo bis zu 80 Prozent Rabatt. Wobei diese Zahlen natürlich immer nur etwas locken sollen, die Highlights sind nicht so stark rabattiert.

Nintendo Switch: eShop-Angebote durchstöbern

Es gibt zwei Wege, wie man sich einen guten Überblick der Angebote verschaffen kann. Option A wäre, dass man sich die Nintendo Switch schnappt, den eShop auf dieser öffnet und dort auf Angebote geht. Dort sind alle reduzierten Spiele gelistet. Option B ist eine Übersicht der reduzierten Spiele auf der Webseite von Nintendo.

Wichtig: Schaut vor dem Kauf bei einem Vergleichsportal wie Idealo vorbei und überprüft, ob es die physische Version nicht günstiger gibt. Manche Shops ziehen auch gerne mit den Preisen von Nintendo mit und eine physische Version wird von einigen bevorzugt, da man diese auch gebraucht verkaufen kann.

