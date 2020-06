Nintendo Switch: Animal Crossing bekommt große Sommer-Updates

Nintendo hat heute bekannt gegeben, dass es zwei große Sommer-Updates für Animal Crossing geben wird. Die erste Welle soll am 3. Juli kommen und die zweite Welle ist für Anfang August geplant. Die Details zur zweiten Welle stehen noch aus, für das erste große Update gibt es aber bereits einen Trailer.

Das Sommer-Lineup von Nintendo ist in diesem Jahr nicht besonders groß und mal abgesehen von Paper Mario haben wir keinen Blockbuster in diesem Jahr. Da kann sich Nintendo vermutlich glücklich schätzen, dass Animal Crossing so ein extrem großer Erfolg ist und man einige große Updates vorbereitet hat.

-->

Nintendo hat mit dem neuen Animal Crossing übrigens einen Rekord aufgestellt und ich bin gespannt, ob der Hype bei den Verkaufszahlen im zweiten Quartal anhält. Die Nachfrage wird sicher etwas nachlassen, aber Animal Crossing ist schon jetzt auf Platz 7 der am meisten verkauften Switch-Spiele von Nintendo.

Animal Crossing kann für knapp 50 Euro bei Amazon erworben werden.

Animal Crossing: Switch-Hype pusht das Smartphone-Spiel Der ein oder andere wird sicher mitbekommen haben, dass Animal Crossing einen Hype erlebt hat. Der Lockdown in der Corona-Krise und die Tatsache, dass man ein sehr gutes Animal Crossing für die Switch entwickelt hat, waren eine sehr gute Kombination.…7. Mai 2020 JETZT LESEN →

mit Affiliate-Links [?]Teilen

-->