Nintendo Switch: Das sind die 10 beliebtesten Spiele aller Zeiten

Bei Nintendo hat man heute die aktuellen Geschäftszahlen veröffentlicht und uns verraten, wie viele Einheiten der Switch verkauft wurden. Und wie immer gab es auch ein Update für die Spiele, denn Nintendo hat die Top 10 frisch aktualisiert.

Mario Kart bleibt extrem beliebt

Was ich dabei wirklich extrem beeindruckend finde: Mario Kart 8 wird sicher die 60 Millionen knacken und das vielleicht noch in diesem Jahr. Damit ist es ganz klar das erfolgreichste Single-Plattform-Spiel aller Zeiten. Wenn wir Wii Sports ignorieren, was quasi bei fast jeder Wii dabei lag. Gekauft hätten sich das deutlich weniger.

Auf der einen Seite schön, denn so bekam es den Erfolg, den es verdient hat, da die Wii U eben ein Flop war. Aber auch schade, denn so konnte sich Nintendo bei der Switch bequem zurücklehnen und musste kein Mario Kart 9 dafür veröffentlichen.

Bei den Top 10 hat sich sonst aber gar nichts getan in diesem Quartal, das aktuelle Zelda dürfte aber sicher noch in diesem Jahr an Super Mario Party vorbeiziehen.

Ach, und Super Mario Bros. Wonder kam übrigens erst in diesem Quartal auf den Markt, die Zahlen dazu gibt es also erst Anfang 2024. Die uralte Deluxe-Version ist in den Top 10 zu finden, ich wette aber, dass Wonder den alten Schinken ablöst.

Nintendo Switch: Top 10 Spiele

