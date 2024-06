Nintendo Switch: Kritik für alte Spiele zum Vollpreis

Anfang 2023 gab es mit Metroid Prime Remastered eine kleine Überraschung für die Nintendo Switch und das lag nicht nur am schnelle Release, sondern auch am Preis von attraktiven 39,99 Euro. Altes Spiel, etwas angepasst, das ist also nur fair.

Doch Nintendo wurde seit dem wieder etwas gieriger, denn aktuelle Titel starten zum Vollpreis, obwohl es alte Schinken sind. Für Luigi’s Mansion 2 HD möchte man diese Woche zum Beispiel volle 59,99 Euro haben und mittlerweile ist bekannt, dass Donkey Kong Country Returns HD ebenfalls für 60 Euro bei der Switch startet.

Ein neues Donkey Kong hat Nintendo in all den Jahren nicht entwickelt, will mit der Marke aber zum Vollpreis bei den Fans abcashen. Ich bin nicht gegen die Strategie, dass Nintendo die alten Spiele immer und immer wieder veröffentlicht, ich mag das sogar, aber ich verstehe die Kritik an Nintendo, dass die Preise überzogen sind.

Man merkt derzeit auch, dass Nintendo mit der Switch sehr erfolgreich ist und sich sowas erlauben kann, nach dem Fiasko mit der Wii U war Nintendo anders. Mal schauen, ob der Nachfolger der Nintendo Switch genauso einschlägt, aber mit Blick auf solche Preise (wohlgemerkt für HD-Spiele) würde ich es mir anders wünschen.

Klar, neue und hochwertige Spiele dürften gerne 60 Euro kosten, von mir aus auch 70 Euro, aber eine aufgewärmte Version von einem alten Spiel nicht. Bei einem Remake sehe ich das wieder anders, das macht mehr Arbeit, das hier aber nicht.

Am Ende entscheidet aber natürlich der Kunde und solange dieser die alten Spiele erneut zum Vollpreis kauft, wird Nintendo das mit den 60 Euro weiter durchziehen.

