Nintendo Switch: Das neue Zelda kommt 2022

Nintendo gab vor zwei Jahren im Rahmen der E3 2019 bekannt, dass Breath of the Wild einen Nachfolger bekommen wird, an dem man nun arbeitet. Es stand immer wieder 2020 im Raum, dann 2021, doch die Pandemie brachte alles durcheinander.

Neues Zelda wird 2022 kommen

Wer die Hoffnung hatte, dass das neue Zelda doch noch zum Weihnachtsgeschäft 2021 erscheint, der könnte nun etwas enttäuscht sein, denn das Spiel kommt erst 2022. Konkreter wurde Nintendo nicht, aber es steht „Anfang 2022“ im Raum.

Interessant war auch, dass Nintendo in einem Nebensatz bestätigte, dass es 2021 keine neuen Zelda-Spiele (nach Skyward Sword) geben wird. Die Remakes von Twilight Princess (Wii) und Wind Waker (GameCube), die derzeit im Raum stehen, kommen also entweder auch erst 2022 oder sie wurden vielleicht eingestellt.

Da es aber das 35. Jubiläum der Zelda-Reihe ist, konnte Nintendo die Fans nicht komplett im Regen stehen lassen und hat einen neuen Trailer veröffentlicht.

