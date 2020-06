Nintendo Switch: Neues Update wird verteilt

Nintendo hat mal wieder ein Firmware-Update für die Switch bereit und verteilt ab sofort Version 10.0.4 für die Switch und Switch Lite. Die neue Version sollte euch ab sofort angeboten werden, oder wurde vielleicht auch schon installiert.

Nach dem großen Update auf Version 10 folgten nun zahlreiche kleine Updates und Version 10.0.3 ist auch noch gar nicht so alt. Während die letzten Updates aber eher die Performance und Stabilität optimierten, gibt es hier eine konkrete Info.

Nintendo gibt im Changelog für Version 10.0.4 an, dass man Probleme mit der Kreditkarte in einigen Ländern gefixt hat. Mir war der Fehler bisher ehrlich gesagt nicht bekannt, aber vielleicht hattet ihr ja Schwierigkeiten im eShop.

We have fixed the issue where it was not possible in some countries or regions to add funds using a new credit card or to register credit card information in Nintendo eShop on Nintendo Switch.