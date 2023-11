Nintendo Switch OLED: Das neue Bundle dürfte ein gutes Angebot sein

Bevor wir uns (voraussichtlich) in einem Jahr über die neue Konsole von Nintendo unterhalten, geht es ein letztes Mal ins Weihnachtsgeschäft mit der Switch und da setzt Nintendo auf ein ganz neues Bundle, welches sich bereits angedeutet hat.

Bisher kombinierte man die alte Switch mit Mario Kart 8 Deluxe, doch jetzt gibt es die OLED-Version, da die Nachfrage nach der Original-Switch stark eingebrochen ist. Außerdem wirbt Nintendo damit, dass Mario Kart neue Strecken bekommen hat.

Nintendo schweigt noch zum Preis

Woraus besteht das Bundle? Nintendo Switch OLED, Mario Kart 8 Deluxe und dazu gibt es eine 3-monatige Einzelmitgliedschaft bei Nintendo Switch Online. Das DLC mit den neuen Strecken ist nicht dabei, das kostet zusätzlich noch 24,99 Euro.

Wann startet das Bundle? Am 20. November. Was kostet das Bundle? Das sagt Nintendo seltsamerweise nicht, aber die Pressemitteilung klingt so, als würde man die UVP der Switch OLED verlangen und das Spiel ist gratis. Also 349,99 Euro.

Das wäre gar kein so schlechter Deal, denn die Nintendo Switch OLED ist doch recht preisstabil. Allerdings gibt es das Bundle nur mit den „langweiligen“ Joy Con und im freien Handel bekommt man gerade die Mario-Edition, die ich mir ehrlich gesagt kaufen würde, wenn ich mir jetzt eine Nintendo Switch zulegen wöllte.

