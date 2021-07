Nintendo Switch: OLED-Modell mit höherer Gewinnmarge

Die neue Nintendo Switch mit OLED-Display ist nicht nur besser, sie ich auch ein bisschen teurer. Die Kosten für Nintendo halten sich dabei aber in Grenzen.

Nintendo Switch: OLED-Modell steigert Gewinn

Wie Bloomberg berichtet kostet die neue Nintendo Switch ziemlich genau 10 Dollar mehr, als die aktuelle Version. Das neue OLED-Panel und mehr Speicher sind dabei die teuersten Komponenten. Die alte Switch startete bei 300 Dollar und die neue Switch startet bei 350 Dollar – also eine Gewinnsteigerung von 40 Dollar.

Ich weiß, man kann nicht einfach nur die Kosten der Hardware nehmen, aber der Aufwand der Entwicklung dürfte sich bei der neuen Switch doch stark in Grenzen halten, denn es ist intern die exakt gleiche Hardware wie bisher verbaut.

Die Nintendo Switch wurde von Anfang an mit Gewinn verkauft, was in der Branche nicht üblich ist. Mit der neuen Switch will Nintendo also nicht nur die Nachfrage steigern, man positioniert die Switch auch höher und steigert dabei gleichzeitig noch die Gewinnmarge. Nintendo kann es sich derzeit aber erlauben.

Nintendo: Nutzer auf Pro-Modell vorbereiten

Durch die Pandemie hat die Gamingbranche ein Hoch erfahren und ich bin mir sicher, dass sich die neue Switch daher gut verkaufen wird. Und falls dann 2022 oder 2023 ein „Pro-Modell“ kommt, wird Nintendo vermutlich den Schritt zu 400 Dollar gehen (immerhin haben wir uns dann an 350 Dollar gewöhnt).

Mit der (3)DS-Reihe hat Nintendo bereits bewiesen, dass sie (wenn ein Produkt erfolgreich ist) Dinge gut ausschlachten können. Mit dem Schritt von der Wii zur Wii U ging das aber auch nach hinten los. Ich bin mal gespannt, wie sich die Switch entwickelt, denn sie soll laut Nintendo noch lange im Portfolio bleiben.

PS: Takashi Mochizuki von Bloomberg gilt als sehr gute Quelle in der Branche und er lag mit allen Punkten richtig – abgesehen von einem. Im März sprach er von einem besseren Chip und 4K-Upscaling. Da hat er aber auch schon angedeutet, dass wir bald erfahren, welchen Plan man bei Nintendo genau verfolgt.

Video: Nintendo Switch Pro (2022)

