Nintendo Switch Online: Erstes Mario + Rabbids kostenlos spielen

Nintendo bietet ab sofort Mario + Rabbids Kingdom Battle kostenlos als Probespiel an, wenn man ein Abo bei Nintendo Switch Online besitzt. Das Spiel kostet sonst um die 30 Euro, ist allerdings auch immer wieder richtig günstig zu haben.

Mario + Rabbids Kingdom Battle ist eine klare Empfehlung von meiner Seite, für mich eines der besten Spiele aus dem Launch-Jahr der Switch. Allerdings ist es nicht dauerhaft kostenlos, diese Aktion geht laut Nintendo bis zum 10. Juli.

Ihr habt also 5 Tage Zeit (ab dem Zeitpunkt des Beitrags), um Mario + Rabbids Kingdom Battle kostenlos im Abo zu spielen. Das kann reichen, um es zu beenden, aber das kalkuliert Nintendo sicher ein, denn man verfolgt ein anderes Ziel.

Am 20. Oktober erscheint Mario + Rabbids Sparks of Hope und das Spiel kann ab sofort bei Amazon vorbestellt werden. Nintendo hofft natürlich, dass euch der erste Teil jetzt so gut gefällt, dass ihr euch im Herbst direkt den Nachfolger kauft.

