Nintendo feiert Super Mario mit vielen Switch-Angeboten

Pünktlich zum Mario Day gab es eine erste Rabattaktion von Nintendo im eShop der Switch, aber wie einige von euch bemerkt haben (und uns Nintendo Deutschland später bestätigte), gab es diese Aktion leider nicht bei uns in Deutschland.

Dafür sind wir bei der neuen Aktion dabei, die am 5. April startet und Super Mario feiern soll – pünktlich zum Filmstart des Super Mario Bros. Films. Wir bekommen zwei Wellen, die zweite startet am 20. April und endet dann offiziell am 4. Mai.

Am 5. April um 10 Uhr geht es unter anderem mit Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, Super Mario Maker 2, Donkey Kong Country: Tropical Freeze und Yoshi los. Die Switch-Spiele für die zweite Welle werden dann allerdings erst später genannt.

Ihr seht schon, dass nicht nur Super Mario dabei ist, auch entfernte Verwandte des Klempners werden im Preis gesenkt. Wer an einem Spiel rund um Super Mario für die Nintendo Switch interessiert ist, der sollte also lieber die Aktion abwarten.

Nintendo Switch und Pro Controller: Neue Zelda-Sonderedition kann vorbestellt werden Nintendo hat gestern nicht Gameplay zu Zelda: Tears of the Kingdom gezeigt, es gab auch eine neue Nintendo Switch OLED als Sonderedition, die wir schon vor ein paar Monaten erstmals […]29. März 2023 JETZT LESEN →

-->