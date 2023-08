Nio: Marke für Elektroautos plant erstes Android-Smartphone

In den letzten Monaten haben viele Smartphone-Hersteller neue Sparten für Autos aufgebaut, denn das ist ein Markt, der sich im Wandel befindet und dieser bringt neue Chancen mit. Xiaomi entwickelt zum Beispiel derzeit das erste Elektroauto.

Doch es geht auch anders, denn Nio wächst mittlerweile mit Elektroautos und will den Weg genau anders gehen. Das erste Android-Smartphone der Marke kommt bald, es soll noch im dritten Quartal 2023 in China gezeigt werden (also sehr bald).

Erstmals bestätigt wurde das Nio Phone schon im Frühjahr 2022, allerdings gibt es bis heute keine Details dazu. Ich bin gespannt, denn leicht wird das bei einem eher rückläufigen Smartphone-Markt als neue Marke definitiv nicht. Es ist übrigens noch nicht klar, ob Nio mit den Android-Smartphones bei uns in Europa angreifen möchte.

