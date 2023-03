Der Plan steht: Elektroauto von Xiaomi kommt im ersten Halbjahr 2024

In etwa einem Jahr werden wir vielleicht schon die ersten Einheiten des Autos von Xiaomi sehen, denn das angekündigte Elektroauto soll kommen. Und es läuft gut, man „übertrifft die Erwartungen“ und möchte im ersten Halbjahr 2024 starten.

Diese Aussage von Lei Jun bezieht sich auf die Produktion des Elektroautos. Neue Details gibt es zwar nicht, aber in China sieht man immer häufiger Prototypen und es gab wohl intensive Testfahrten jetzt im Winter. Der Plan für den Start steht fest.

Bisher ist noch unklar, wann Xiaomi öffentlich über das Elektroauto sprechen wird, denn Leaks sind ja schön und gut, aber mit offiziellen Details hält man sich doch weiter stark zurück. Wir wissen auch nicht, ob ein globaler Marktstart geplant ist.

Davon ist aber auszugehen, da Xiaomi sehr große Pläne damit hat.

Elektroauto von Xiaomi: Es ist zwei Jahre her

Die Ankündigung von Xiaomi ist jetzt ziemlich genau zwei Jahre her und sollte die Produktion in etwa einem Jahr anlaufen, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir das Auto noch in diesem Jahr sehen. Damit haben nicht viele gerechnet und ich war ehrlich gesagt auch skeptisch. Doch noch hat man nicht geliefert, das steht aus.

Ein Zeitraum von drei Jahren wäre aber beeindruckend und zeigt, wie stark die Konkurrenz aus China in den kommenden Jahren noch werden kann. Xiaomi ist nur ein Beispiel. Es sieht so aus, als ob China eine große Automobilnation werden will.

