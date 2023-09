Nio Phone mit Android ist offiziell und bringt eine Besonderheit mit

Nio hat diese Woche wie erwartet das erste Android-Smartphone vorgestellt und während man sich hier so langsam mit den Elektroautos etabliert, so startet man in China in diesem Bereich durch. Es ist noch unklar, ob das Nio Phone global kommt.

Nio Phone ist ein echtes Flaggschiff

Wir sprechen beim Nio Phone über 6,8 Zoll mit OLED und 120 Hz, den Snapdragon 8 Gen 2, einen Akku mit 5.200 mAh, der mit 66 Watt bzw. 50 Watt (Qi) geladen werden kann und die Triple-Kamera setzt auf aktuelle Sensoren und einen Zoom mit Periskop-Technologie. Basis ist Sky UI, die Benutzeroberfläche von Nio selbst.

Sieht gar nicht so schlecht aus und überzeugt auch auf dem Papier, aber warum benötigt Nio ein eigenes Smartphone? Und warum hängt man sich so rein, mit 16 GB RAM und bis zu 1 TB Speicher, das hier ist ein vollwertiges Android-Flaggschiff.

Nio Phone + Elektroauto = Ökosystem

Es geht um ein Zusammenspiel mit den Elektroautos. Es gibt einmal UWB, damit das Smartphone mit der neuesten Technologie zum Autoschlüssel wird, aber auch einen „Action Button“, der auf Knopfdruck bis zu 30 Fahrzeugfunktionen bietet.

Doch da hört es noch nicht auf, denn legt man das Smartphone im neuen Nio ES8 in die Mittelkonsole vorne, dann wird es zu einem weiteren Display, über das man zum Beispiel die Musik steuern kann. Außerdem kann man Videokonferenzen und Spiele vom Smartphone auf das große Display in der Mitte des Autos übertragen.

Der hauseigene Sprachassistent „Nomi“ ist natürlich auch auf dem Smartphone verfügbar und es gibt entsprechende Widgets und Elemente, die euch direkt den Ladestand und mehr anzeigen. Es geht also um ein besseres Ökosystem bei Nio.

Ein interessanter Ansatz, den man so sicher auch mit Apps und Launchern und einem Partner hinbekommen hätte. Doch warum nicht, wenn Android-Hersteller jetzt Elektroautos bauen, dann können diese auch Android-Smartphone planen.

Weitere Details gibt es auf der (chinesischen) Webseite von Nio und wie gesagt, im Moment ist noch vollkommen unklar, ob das Nio Phone nach Deutschland kommt.

Apple scheiterte mit wichtigem iPhone-Projekt Apple und Qualcomm werden vermutlich nie gute Partner sein, aber sie benötigen einander, denn die eine Marke baut bald die meisten Smartphones und die andere die besten Modems für diese […]21. September 2023 JETZT LESEN →

-->