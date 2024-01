Nissan Leaf am Ende: Neue Version und neuer Preis für den Ariya

Der Nissan Leaf steuert auf das Ende zu, denn das einst beliebte Elektroauto ist nicht mehr zeitgemäß und die Produktion wurde daher eingestellt. Jetzt werden die letzten Einheiten bei Händlern verkauft und das teilweise mit sehr heftigem Rabatt.

Nissan arbeitet gerade an einer neuen Elektroauto-Offensive und ein neuer Leaf kommt, aber das dauert alles noch, der neue Leaf wird auch erst Ende 2024 der Öffentlichkeit präsentiert. Das Elektroauto ist also ein Thema für 2025 oder 2026.

Nissan Ariya steht für 2024 im Fokus

Der Nissan Ariya soll jetzt aushelfen, denn so langsam rückt der Fokus auf den größeren SUV und damit dieser preislich attraktiv bleibt, begibt sich auch Nissan in die aktuelle Preisschlacht. Es geht ab sofort bei 43.490 Euro in Deutschland los.

Neu ist der Nissan Ariya mit Evolve+ Pack, den man nur mit 87 kWh großem Akku für ca. 500 km Reichweite und e-4ORCE Allradantrieb bekommt. Mit 290 kW (394 PS) ordnet sich diese Version also zwischen den ganz neuen Nismo-Modellen ein.

Die Ausstattung ist laut Nissan sehr üppig, aber auch der Preis von 65.490 Euro ist hoch angesetzt, denn das Tesla Model Y Performance kostet 10.000 Euro weniger und hat mehr Leistung. Nissan startet damit sogar über einem Audi Q4 e-tron.

Im Gespräch mit Edison hat Vincent Ricoux von Nissan übrigens verraten, dass die Nachfrage nach dem Wegfall der Umweltprämie „signifikant“ eingebrochen sei. Mit diesen Maßnahmen möchte die Marke das Interesse am Nissan Ariya steigern.

Schauen wir mal, ob das jetzt ausreicht. Ich hatte bisher noch nicht das Vergnügen mit dem Nissan Ariya, werde das aber schon bald ändern, denn der Testwagen ist bestätigt. Darauf bin ich gespannt, es wird aber nicht die neue Top-Version sein.

ID-Design war ein Fehler: Volkswagen will zurück zu den Wurzeln Volkswagen bezeichnet sich derzeit zunehmend als „Love Brand“ und möchte wohl das Image der ID-Ära ein bisschen abschütteln. Der kommende VW ID.2 wurde so designt, dass es wieder ein „echter“ […]26. Januar 2024 JETZT LESEN →

-->