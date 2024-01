Nissan spricht bald über die Zukunft der Marke

Nissan galt einst als Pionier bei Elektroautos und in vielen Gebieten war der Leaf im Trend und sehr beliebt als Zweitwagen. Doch als die Elektromobilität so richtig an Fahrt aufnahm, da verlor Nissan den Anschluss. Das soll sich jetzt wieder ändern.

Im Gespräch mit Automotive News hat Makota Uchida (CEO von Nissan) verlauten lassen, dass man manchmal zu sehr an alten Dingen hängt, weil man sie mag, und den Zeitpunkt verpasst, wo sie nicht mehr angebracht sind. Als Beispiel nannte er alte Klamotten, bei denen seine Frau der Meinung ist, dass man sie entsorgen soll.

Dies trifft auch auf das aktuelle Lineup von Nissan zu, es ist mit Blick auf den Wandel und die Konkurrenz bei Tesla, BYD und Co. veraltet. Daher wird es Zeit für einen neuen Plan und einen Blick in die Zukunft der Marke, daran arbeitet man jetzt.

Nissan zeigt bald neue Roadmap

Bis Ende März möchte Makota Uchida daher einen kurzfristigen Plan für Nissan präsentieren, der die kommenden drei Jahre abbildet. Ein Blick in die langfristige Strategie der Marke soll es dann aber auch geben. Dieser Plan sieht auch vor, wie man günstigere Elektroautos auf den Markt bringen und kompetitiv sein möchte.

Nissan war in den letzten Monaten sehr aktiv. Erst zeigte man ein Quartett an neuen Elektroautos (wenn auch nur als Konzepte), dann zeigte man die Performance-Version des Nissan Ariya, sprach über den elektrischen Skyline, kündigte drei neue Elektroautos für Europa an, darunter ein günstiger Juke und ein ganz neuer Leaf.

Ich bin auf das Update in ein paar Wochen gespannt und ob wir neue Details zur elektrischen Zukunft der Marke bekommen. Nissan hat jedenfalls erkannt, dass man etwas mehr tun muss, damit man nicht abgehängt wird, das tut nicht jeder.

