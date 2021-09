Nokia plant Android-Tablet im Oktober

Nokia hat vor ein paar Tagen angedeutet, dass man ein Android-Tablet plant. Nun hat man das offiziell bestätigt und verlauten lassen, dass es am 6. Oktober kommt.

Wir wissen bisher noch nicht, wie die Spezifikationen lauten, aber da sich Nokia im Moment eher auf Einsteiger- und Mittelklasse-Smartphones konzentriert, rechne ich nicht mit einem Highend-Tablet. Ein erstes Bild gibt es auch, hier sieht man das Tablet von Nokia im Vergleich mit der Neuauflage des Nokia 3310 von der Seite.

Es ist übrigens nicht das erste Tablet von Nokia, schon 2014 präsentierte man das Nokia N1 mit Android. Da durfte man noch keine Smartphones verkaufen und hat es mal mit einem Tablet versucht. So richtig erfolgreich war Nokia damit aber nicht.

Was mir derzeit jedoch auffällt: Da kommen momentan erstaunlich viele Tablets mit Android, auch Hersteller wie Xiaomi, Oppo und Co. wagen den Schritt. Vielleicht wäre es daher an der Zeit, dass Google dem OS mit Android 13 wieder etwas mehr Aufmerksamkeit spendiert – Chrome OS für Tablets war wohl keine gute Idee.

Everything you’d expect from a Nokia phone in a tablet.

Coming 6.10.21 pic.twitter.com/uTssAURMMQ — Nokia Mobile (@NokiaMobile) September 27, 2021

